Главные новости:
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области

122
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

Сегодня, 12 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию 304-й годовщины образования прокуратуры России. Мероприятие прошло в прокуратуре Самарской области.

В собрании приняли участие: прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители различных ведомств и работники прокуратуры Самарской области.

Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

«Все это время ваше ведомство стоит на страже законности, правопорядка, интересов граждан. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает традиции своих предшественников», - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

Почетной грамоты Губернатора Самарской области удостоены прокурор Самарского района г. Самары Артур Агаларов и старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Мария Варламова.

Благодарность Губернатора Самарской области получили: заместитель прокурора Сергиевского района Самарской области Антон Кудряшов, заместитель прокурора Автозаводского района г. Тольятти Самарской области Валерий Прытков, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Самарской области Екатерина Смирнова.

«Осуществление надзора со стороны органов прокуратуры в значительной степени способствует достижению национальных целей развития России, определенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, - отметил Вячеслав Федорищев. - В текущем году ключевым приоритетом остается соблюдение прав участников специальной военной операции и их семей. Осуществляя их правовую поддержку, поддержку родных и близких наших героев, вы способствуете приближению нашей победы. Кроме того, в числе приоритетных для Самарской области вопросов остаются вопросы надзора за исполнением законодательства в сфере строительства, ЖКХ, энергетики. Решение задач по наведению порядка в этой сфере требует объединения усилий правоохранительных органов, региональной власти, общественности. Все рычаги для того, чтобы кардинально изменить эту ситуацию, у нас есть».

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов органов прокуратуры. «Вы отдаете много сил воспитанию и профессиональной подготовке своих молодых коллег, повышению уровня правовой культуры жителей нашего региона. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции, присущее вам чувство справедливости и высочайшей ответственности служат ориентиром для молодежи и надежной опорой в деятельности прокуратуры», - сказал Вячеслав Федорищев.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что выполнению поставленных перед органами прокуратуры задач во многом способствует налаженное взаимодействие с региональными органами власти, судебными, правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами.

«Прокурорская служба - это ежедневный кропотливый труд по обеспечению верховенства Закона. Служба, которая требует от нас максимальной мобилизации сил и решительных действий по выполнению задач, поставленных Президентом страны и Генеральным прокурором», - подчеркнул Сергей Берижицкий.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
05 января 2026, 19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам. Политика
1243
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025, 21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов. Политика
961
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025, 19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в... Политика
1129
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
173
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
228
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1245
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
969
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
924
