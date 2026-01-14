Я нашел ошибку
Главные новости:
17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».
В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»
Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
15 января в регионе без осадков, местами изморозь, до -16°С
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году

По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.

По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров. Этот показатель превысил плановое значение и достиг 100,7%. Благодаря активным темпам строительства улучшить свои жилищные условия смогли порядка 19,5 тыс. семей, или почти 55 тыс. жителей региона, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Структура введенного жилья демонстрирует устойчивый тренд на развитие индивидуального строительства: введено 671,3 тыс. кв. метров многоквартирных домов (МКД) и 996 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов (ИЖС). Доля ИЖС составила около 60% от общего объема, что подтверждает высокий спрос на этот формат жилья. Наибольший объем построенного жилья пришелся на городской округ Самара и Красноярский район. Также в число лидеров вошли Тольятти и Ставропольский район.
Работа по строительству жилья в Самарской области ведется при поддержке регионального проекта «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который обеспечивает не только рост объёмов строительства, но и создание современной и комфортной среды для жителей региона.
Динамичное развитие строительной отрасли в регионе продолжается. На текущий момент на этапе строительства находится 1,508 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, это 141 МКД.  А плановый показатель ввода жилья в Самарской области в 2026 году должен составить 1,690 тыс. кв. метров. В этих целях в  2025 году региональным министерством строительства выданы разрешения на строительство МКД площадью более 345 тыс. кв. метров. 
Приоритетным направлением работы строительной отрасли в  2025 году стало внедрение механизма комплексного развития  территорий (КРТ). Он предусматривает создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры вокруг новой жилой застройки. 
Предложения застройщиков (мастер-планы) проходят экспертизу Градостроительного совета Самарской области, который возобновил работу по поручению губернатора Вячеслава Федорищева для перезагрузки градостроительной политики региона. На рабочих группах Градостроительного совета были рассмотрены 22 мастер-плана. По итогам совет одобрил к реализации семь из них, общая жилая площадь которых превышает 307 тыс. кв. метров.
Также в 2025 году начата разработка дополнительной нормативной документации, в том числе Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Он позволит перейти к более эффективному регулированию градостроительных процессов, упростить процедуры согласования и утверждения проектов и заложит основу для устойчивого, сбалансированного развития Самары с учётом социальных, экономических и экологических аспектов.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

