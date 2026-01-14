В Тольятти планируют приступить  к реализации проекта по благоустройству центральной площади города

Правительство Самарской области совместно с ПАО «Сбербанк» и администрацией городского округа Тольятти планируют приступить к реализации проекта по благоустройству центральной площади города. Вопросы организации работ, их графика, авторского и строительного надзора обсуждались на совещании, которое провел первый заместитель – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Самарская область последовательно развивает сотрудничество с ПАО «Сбербанк». Напомним, в августе прошлого года, на встрече Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны обсудили расширение направлений взаимодействия региона и Сбера. В качестве основных аспектов сотрудничества были обозначены создание новых туристических объектов, реализация проектов в сфере искусственного интеллекта и городское благоустройство.

В настоящее время подготовлена концепция благоустройства площади, идет проектирование и техническое согласование необходимых документов. Проект благоустройства центральной площади Тольятти будет реализован на средства благотворителей (помимо Сбера, свой вклад намерен внести АВТОВАЗ), областного бюджета и бюджета города.

В рамках обновления на площади появится фонтан, большое количество зеленых насаждений, в том числе крупномеров, специальная пешеходная зона. Рельеф местности поменяют посредством геопластики, будет организовано освещение, установлены малые архитектурные формы. Преобразования затронут территорию площадью порядка девяти тысяч квадратных метров.

На совещании было принято решение разделить реализацию проекта на несколько этапов. Предполагается, что первый этап стартует в конце февраля – начале марта с устройства котлована под фонтан и инженерные коммуникации.

Фото: freepik.com