13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице
ДТП произошло вечером 12 января.
В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
В Тольятти планируют приступить  к реализации проекта по благоустройству центральной площади города

157
Предполагается, что первый  этап стартует в конце февраля – начале марта с устройства котлована под фонтан и инженерные коммуникации.

Правительство Самарской области совместно с ПАО «Сбербанк» и администрацией городского округа Тольятти планируют приступить  к реализации проекта по благоустройству центральной площади города. Вопросы организации работ, их графика, авторского и строительного надзора обсуждались на совещании, которое провел первый заместитель – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Самарская область последовательно развивает сотрудничество с ПАО «Сбербанк». Напомним, в августе прошлого года, на встрече Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны обсудили расширение направлений взаимодействия региона и Сбера. В качестве основных аспектов сотрудничества были обозначены создание новых туристических объектов, реализация проектов в сфере искусственного интеллекта и городское благоустройство.

 В настоящее время подготовлена концепция благоустройства площади, идет проектирование и техническое согласование необходимых документов. Проект благоустройства центральной площади Тольятти будет реализован на средства благотворителей (помимо Сбера, свой вклад намерен внести АВТОВАЗ), областного бюджета и бюджета города.

В рамках обновления на площади появится фонтан, большое количество зеленых насаждений, в том числе крупномеров, специальная пешеходная зона. Рельеф местности поменяют посредством геопластики, будет организовано освещение,  установлены малые архитектурные формы. Преобразования затронут территорию площадью порядка девяти тысяч квадратных метров.

На совещании было принято решение разделить реализацию проекта на несколько этапов. Предполагается, что первый  этап стартует в конце февраля – начале марта с устройства котлована под фонтан и инженерные коммуникации.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Тольятти

