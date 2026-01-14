Я нашел ошибку
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице
ДТП произошло вечером 12 января.
В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Удобность электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Команда «СызраньБаскет» выступила на Рождественском турнире по баскетболу на колясках

137
Команда «СызраньБаскет» выступила на Рождественском турнире по баскетболу на колясках

В Ижевске при поддержке инклюзивного проекта РФБ «тихий!баскетбол» состоялся XII традиционный межрегиональный турнир по баскетболу на колясках в формате 3×3.

 За звание сильнейших боролись спортсмены из Удмуртии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Свердловской, Ульяновской области.

Команда из Самарской области «СызраньБаскет» - Артём Листров, Элчин Рустамов, Вадим Доронин, Алексей Яцунскас - под руководством тренера Яны Максимовой заняла восьмое место и получила ценный игровой опыт.

- Участие в таких турнирах - важный шаг в развитии нашей молодой команды. Этап становления команды с нуля (а в нашем случае даже вида спорта в городе) непрост. Но ребята справляются с ним очень достойно! Благодарим всех, кто поддерживает нас! Верю, что с таким сильным упорством и широкой поддержкой, у баскетбола на колясках в Сызрани яркое будущее! - отметил руководитель команды и общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.

 

Фото:   минспорт СО

В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
93
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
237
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
209
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
497
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
454
