Команда «СызраньБаскет» выступила на Рождественском турнире по баскетболу на колясках

В Ижевске при поддержке инклюзивного проекта РФБ «тихий!баскетбол» состоялся XII традиционный межрегиональный турнир по баскетболу на колясках в формате 3×3.



За звание сильнейших боролись спортсмены из Удмуртии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Свердловской, Ульяновской области.



Команда из Самарской области «СызраньБаскет» - Артём Листров, Элчин Рустамов, Вадим Доронин, Алексей Яцунскас - под руководством тренера Яны Максимовой заняла восьмое место и получила ценный игровой опыт.



- Участие в таких турнирах - важный шаг в развитии нашей молодой команды. Этап становления команды с нуля (а в нашем случае даже вида спорта в городе) непрост. Но ребята справляются с ним очень достойно! Благодарим всех, кто поддерживает нас! Верю, что с таким сильным упорством и широкой поддержкой, у баскетбола на колясках в Сызрани яркое будущее! - отметил руководитель команды и общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.

Фото: минспорт СО