В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»

Среди осуждённых учреждений УФСИН России по Самарской области состоялся традиционный конкурс снежных фигур, посвящённый символу наступившего года по восточному календарю.

Было представлено более 30 работ, каждая из которых украсила территорию колоний. Среди композиций — лошадь, олицетворяющая наступивший год, а также Дед Мороз и Снегурочка, новогодние ёлочки, сказочные персонажи и другие зимние образы.

Главными критериями оценки стали:

-соответствие новогодней тематике;

-креативность замысла;

-художественное исполнение и мастерство.

Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.

Конкурс стал не только поводом для творческого самовыражения, но и важным элементом воспитательной работы, способствующим сплочению и формированию позитивного праздничного настроения в учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО