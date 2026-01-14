Я нашел ошибку
17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».
В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»
Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
15 января в регионе без осадков, местами изморозь, до -16°С
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»

72
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.

Среди осуждённых учреждений УФСИН России по Самарской области состоялся традиционный конкурс снежных фигур, посвящённый символу наступившего года по восточному календарю.

Было представлено более 30 работ, каждая из которых украсила территорию колоний. Среди композиций — лошадь, олицетворяющая наступивший год, а также Дед Мороз и Снегурочка, новогодние ёлочки, сказочные персонажи и другие зимние образы.

Главными критериями оценки стали:
-соответствие новогодней тематике;
-креативность замысла;
-художественное исполнение и мастерство.

Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.

Конкурс стал не только поводом для творческого самовыражения, но и важным элементом воспитательной работы, способствующим сплочению и формированию позитивного праздничного настроения в учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

