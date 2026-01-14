В Самаре сносят первые 17 аварийных домов, запланированных на 2026 год

С января в Самаре приступили к сносу расселенных аварийных домов, запланированных на 2026 год. В настоящее время работы ведутся на 17 объектах в разных районах города: по улицам Советской Армии, Каховской, Олимпийской, Пугачевской, Бобруйской, Никитинской, Вятской, Водников, Некрасовской, улице Максима Горького, переулку Ташкентскому и в квартале №1 поселка Мехзавод. В том числе сегодня подрядная организация приступила к демонтажу дома №260а по улице Советской Армии 1946 года постройки, а на прошлой неделе завершен снос дома №22 по улице Вятской, построенного более 80 лет назад.



Деревянный дом №260а по улице Советской Армии располагается рядом с объектом культурного наследия – Дачей купца Головкина, или «Дачей со слонами». Данный дом был признан аварийным в 2014 году. По информации подрядчика, сейчас на объекте в работах по сносу задействовано 4 единицы техники.



Освобожденные из-под аварийных домов земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд и могут быть использованы для строительства нового жилья, создания социальной инфраструктуры или новых общественных пространств.



Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в т. ч. «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.

Фото: пресс-служба администрации Самары