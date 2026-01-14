Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице

В Тольятти полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в городской больнице.

Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе и доставили в медучреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы погибшей: на вид 45–50 лет, рост 160–165 см, полное телосложение, волосы чёрные.

Была одета в куртку синего цвета ниже колена, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности погибшей, убедительная просьба сообщить информацию в отдел полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам (8482)30-37-02, 61-97-23 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО