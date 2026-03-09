Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке

Четверо взрослых и девять детей отравились парами хлора после купания в бассейне в Стерлитамаке. Об этом сообщили 9 марта в прокуратуре республики Башкортостан.

Уточняется, что инцидент произошел накануне в сауне, куда несовершеннолетние пришли вместе с четырьмя взрослыми, пишут "Известия".

«Четверо взрослых и девять детей различных возрастов отдыхали в банном комплексе. После купания в бассейне они почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В региональном следственном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания помощи были отпущены домой.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили превышение допустимых норм содержания хлора и хлороформа в бассейне, где произошло происшествие. Работа объекта временно приостановлена, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

