Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке

Четверо взрослых и девять детей отравились парами хлора после купания в бассейне в Стерлитамаке. Об этом сообщили 9 марта в прокуратуре республики Башкортостан.

Уточняется, что инцидент произошел накануне в сауне, куда несовершеннолетние пришли вместе с четырьмя взрослыми, пишут "Известия".

«Четверо взрослых и девять детей различных возрастов отдыхали в банном комплексе. После купания в бассейне они почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В региональном следственном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания помощи были отпущены домой.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили превышение допустимых норм содержания хлора и хлороформа в бассейне, где произошло происшествие. Работа объекта временно приостановлена, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.