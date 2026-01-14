В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 

В 2025 году начинающие и действующие предприниматели получили в центрах «Мой бизнес» Самарской области более 30 тысяч услуг. В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч.

Многоканальная система государственной поддержки предпринимательства охватывает все этапы развития бизнеса — от старта до масштабирования. Всего в Самарской области работает 11 центров «Мой бизнес» - своя площадка есть в каждом городском округе.

«Для стабильной работы и уверенного роста предпринимательства в Самарской области созданы все необходимые условия. Мы реализуем региональные и привлекаем федеральные инструменты господдержки, у нас эффективно работают институты развития малого и среднего бизнеса. В центрах «Мой бизнес» за 2025 год действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили 30 тысяч услуг», — перечислил врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В сегменте МСП занято более 700 тысяч человек — почти половина всех занятых в экономике региона. Всего в губернии зарегистрировано более 138 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 355 тысяч самозанятых граждан.

Перечень инструментов поддержки постоянно совершенствуется и обновляется с учётом текущих вызовов и потребностей бизнеса. В центрах «Мой бизнес» предпринимателей проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие.

На базе регионального центра «Мой бизнес» работает Гарантийный фонд Самарской области, куда предприниматели могут обратиться за льготными финансовыми инструментами: микрозаймами и поручительствами.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» бизнесу доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. Здесь проводятся бизнес-мероприятия, форумы, семинары, регулярные встречи власти и бизнеса. Всего в 2025 году состоялось более 150 мероприятий.

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области