Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
15 января в регионе без осадков, местами изморозь, до -16°С
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 
Это первый подобный сервис от телеком-оператора в России, открытый для широкой аудитории.
Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 

В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 

В 2025 году начинающие и действующие предприниматели получили в центрах «Мой бизнес» Самарской области более 30 тысяч услуг. В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 

Многоканальная система государственной поддержки предпринимательства охватывает все этапы развития бизнеса — от старта до масштабирования. Всего в Самарской области работает 11 центров «Мой бизнес» - своя площадка есть в каждом городском округе.

«Для стабильной работы и уверенного роста предпринимательства в Самарской области созданы все необходимые условия. Мы реализуем региональные и привлекаем федеральные инструменты господдержки, у нас эффективно работают институты развития малого и среднего бизнеса. В центрах «Мой бизнес» за 2025 год действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили 30 тысяч услуг», — перечислил врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В сегменте МСП занято более 700 тысяч человек — почти половина всех занятых в экономике региона. Всего в губернии зарегистрировано более 138 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 355 тысяч самозанятых граждан. 

Перечень инструментов поддержки постоянно совершенствуется и обновляется с учётом текущих вызовов и потребностей бизнеса. В центрах «Мой бизнес» предпринимателей проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие. 

На базе регионального центра «Мой бизнес» работает Гарантийный фонд Самарской области, куда предприниматели могут обратиться за льготными финансовыми инструментами: микрозаймами и поручительствами. 

На площадке регионального центра «Мой бизнес» бизнесу доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. Здесь проводятся бизнес-мероприятия, форумы, семинары, регулярные встречи власти и бизнеса. Всего в 2025 году состоялось более 150 мероприятий.

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. 

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

