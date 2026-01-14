Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»

Я нашел ошибку
17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».
Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
94
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.

В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи. (6+) Он реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина вместе с Министерством просвещения России. Напомним, проект успешно стартовал в 2025 году. Так, в Самарской области лидерами проекта стали школы №72 Самары, №40 и № 10 «Образовательный центр «ЛИК» городского округа Отрадный, № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка». Здесь с лекциями выступили актеры театра и кино Михаил Мамаев, Мария Кожевникова, Максим Лагашкин, Даниил Воробьев и режиссер Клим Шипенко.
Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что в 2025 году зарегистрировалось более 5500 клубов. Ключевая задача на 2026 год — масштабирование до 10 000 активных клубов. Это нужно, чтобы увлечь больше детей и подростков чтением.
Открыть мир русской классики и зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».
Для участников действует система всероссийского рейтинга. Самые активные клубы получают возможность общаться с выдающимися деятелями культуры. Осенью 2025 года со школьниками встречались спикеры: Олег Рой, Дарья Донцова, Александр Олешко, Михаил Мамаев, Егор Бероев, Мария Кожевникова, Валерия Ланская, Александр Самойленко, Михаил Башкатов, Татьяна Шитова и другие. Они провели более 80 выступлений. Спикеры делились читательским опытом, проводили мастер-классы, обсуждали силу слова и важность классики. Также прошли федеральные онлайн-трансляции с Сергеем Безруковым, Олегом Роем, Андреем Анисимовым и Сергеем Минаевым.
Лидеры рейтинга декабря 2025 года получили особый приз. Это доступ на эксклюзивный курс «Секреты спикера» от тренера Нины Зверевой на платформе Знание.Академия. Курс дал кураторам профессиональные инструменты для проведения занятий.
В этом году Общество «Знание» запланировало для победителей ежемесячного рейтинга более 200 встреч с топовыми спикерами. 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат брендированную продукцию, включая шкафы для обмена книгами, наборы художественной литературы. Кураторы получат свитшоты и термокружки. 
Также в 2026 году участников ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на литературные темы. И столько же совместных литературных викторины с проектом Знание.Игра. Победители викторин получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей. Там ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.
Уже в феврале 200 лучших кураторов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний «Машук». Они вместе с экспертами определят дальнейшее развитие проекта. Дополнительная программа для кураторов будет включать ежемесячные вебинары. Их проведут ведущие психологи, профессора университетов и популярные учителя — победители профессиональных конкурсов.
Инициатива осуществляется по поручению Президента Российской Федерации. Это следует из итогов Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Организатор — Российское общество «Знание». Его поддерживают Министерство просвещения Российской Федерации и Театральный институт имени Бориса Щукина.

 

Фото  Российского общества «Знание»

 

В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
177
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
191
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
412
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
444
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
651
