Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов

17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».
В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»
Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
15 января в регионе без осадков, местами изморозь, до -16°С
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
0.06
EUR 92.4
0.43
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов

126
Это первый подобный сервис от телеком-оператора в России, открытый для широкой аудитории.

Erid 2VSb5yTvFzy

Билайн предоставил бесплатный доступ к ведущим генеративным нейросетям не только своим клиентам, но и пользователям всех операторов сотовой связи. Это первый подобный сервис от телеком-оператора в России, открытый для широкой аудитории.

Теперь воспользоваться ведущими международными нейросетями без VPN (ВПН) может каждый — с компьютера или через Mini App (мини-приложение) в Телеграме «нейрочат билайн x daisy» (18+). Это витрина искусственного интеллекта нового поколения, объединяющая наиболее востребованные сценарии (ИИ-фотошоп, работа с документами, картинками, «умный» поиск и т.д.) и возможности одних из крупнейших нейросетей: ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok, Runway, Flux, Suno, Veo 3 и др.

Всем клиентам сервиса «нейрочат билайн Х daisy», вне зависимости от используемого оператора связи, доступен пакет free (бесплатный). Он включает в себя минимальный набор нейросетей и 300 токенов, которые можно тратить на запросы к ИИ. Например, 1 запрос к DeepSeek-чат стоит 3 токена, а к GPT-5-нано — 1 токен. В свою очередь пользователи Билайна могут выбрать расширенные пакеты — стандартный, продвинутый или премиальный. Они включают в себя от 1500 до 8000 токенов и больше сценариев и нейросетей. Стоимость таких пакетов варьируется от 300 до 1500 рублей в месяц.   

«Мы видим, как ИИ становится частью повседневности: помогает в работе, учёбе, творчестве. С запуском «нейрочата билайн x daisy» мы делаем эти технологии доступными всем — просто, удобно и без лишних барьеров. Это логичное продолжение нашей стратегии по созданию цифровых сервисов, которые действительно решают задачи клиента», — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

«Нейрочат билайн x daisy» разработан в рамках стратегического партнерства с red_mad_robot. Интеграция Daisy стала продолжением курса компании на развитие диджитального клиентского опыта: Билайн последовательно расширяет экосистему цифровых сервисов, чтобы создавать для абонентов дополнительную ценность — в том числе за пределами классического телеком-бизнеса.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
177
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
191
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
412
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
444
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
651
