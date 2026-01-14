Отбыв наказание в виде 1 года исправительных работ, алиментщица из Самарской области переосмыслила свою жизнь

Мать двоих детей из Самарской области вела асоциальный образ жизни. Злоупотребление спиртными напитками привело к тому, что детей передали на попечение государству, а затем забрали в приемную семью. Лишенную родительских прав женщину расставание не огорчило. Она продолжила вести разгульную жизнь и копить долг по алиментам, которые должна была перечислять на содержание своих детей.

За уклонение от уплаты алиментов судебные приставы привлекли женщину сначала к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а затем и к уголовной по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Отбыв наказание в виде 1 года исправительных работ, жительница Самарской области переосмыслила свою жизнь, вышла замуж, восстановилась в родительских правах и вернула себе детей.