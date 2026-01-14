Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Отбыв наказание в виде 1 года исправительных работ, алиментщица из Самарской области переосмыслила свою жизнь

119
Мать двоих детей из Самарской области вела асоциальный образ жизни. Злоупотребление спиртными напитками привело к тому, что детей передали на попечение государству, а затем забрали в приемную семью. Лишенную родительских прав женщину расставание не огорчило. Она продолжила вести разгульную жизнь и копить долг по алиментам, которые должна была перечислять на содержание своих детей.
За уклонение от уплаты алиментов судебные приставы привлекли женщину сначала к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а затем и к уголовной по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Отбыв наказание в виде 1 года исправительных работ, жительница Самарской области переосмыслила свою жизнь, вышла замуж, восстановилась в родительских правах и вернула себе детей.

Теги: Судебные приставы

