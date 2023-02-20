Жительница Новокуйбышевска ответит за оскорбление судебного пристава

159

В отношении жительницы Самарской области возбудили уголовное дело за нецензурные выражения в адрес сотрудника Службы.

Жительница г. Новокуйбышевска в одной из социальных сетей публично оскорбила сотрудника Службы в связи с исполнением ею своих служебных обязанностей. Грубо и нецензурно охарактеризовав судебного пристава, женщина допустила нарушение законодательства Российской Федерации. В результате в отношении нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Наказание по данной статье предусматривает уголовный штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.