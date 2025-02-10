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Жительница Кинельского района незаконно развела скот на своем участке

10 февраля 2025 11:18
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Жительница Кинельского района незаконно развела скот на своем участке

Судебные приставы Кинельского района г. Самары обязали местную жительницу, которая незаконно занялась ведением подсобного хозяйства, привести земельный участок в порядок и не содержать на ее территории сельскохозяйственных животных.
Женщина была равнодушна к жалобам соседей, которые неоднократно просили не разводить сельскохозяйственных животных на земле, не предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, владелицей не соблюдались санитарно-гигиенические нормы, в результате чего на соседских участках появились грызуны и насекомые. Уставшие от антисанитарии соседи обратились в суд, который обязал женщину освободить участок от подсобного хозяйства и не использовать его для разведения сельскохозяйственных животных.


Судебные приставы Кинельского района Самарской области уведомили местную жительницу о мерах принудительного воздействия, которые применяются к тем, кто затягивает с исполнением решения суда. Так как требования сотрудника были проигнорированы, в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Поняв, что дальнейшее упрямство только усугубит положение, женщина освободила земельный участок от сельскохозяйственных животных и привела в порядок дворовую территорию.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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