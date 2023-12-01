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Житель Шенталинского района исполнил свой родительский долг уже после того, как ребенку исполнилось 18 лет. До этого мужчина перечислял ему незначительные суммы, в результате чего и накопил задолженность в несколько сотен тысяч рублей.

Согласно решению суда 46-летний житель Самарской области обязан был ежемесячно перечислять ¼ часть от всех видов получаемого дохода на содержание своего ребенка. Мужчина от уплаты алиментов уклонялся и по заявлению взыскательницы в отделении судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство.

Так как должник продолжал бездействовать и после возбуждения исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на находящиеся на его банковских счетах денежные средства. Кроме того, было установлено, что мужчина работает на крупном предприятии по производству кондитерских изделий. Туда сотрудник Службы направил постановление об удержании части заработной платы.

В результате принятых судебным приставом мер, необходимая для погашения задолженности по алиментам сумма была взыскана. Денежные средства в размере 322 тысяч рублей были перечислены взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Проанализировав сводные данные об алиментщиках, ГУФССП России по Самарской области выяснило, что чаще всего в регионе должниками по алиментам являются мужчины 1984 года рождения. Причем своеобразными антирекордсменами среди родившихся в этот году должников являются обладатели знака зодиака — Рыбы. На втором месте — Раки. А на третьем — Девы (*данный рейтинг не является социологическим исследованием. Приведенные данные – очередной повод напомнить всем должникам об обязательствах перед своими детьми).