Житель Самарской области заплатил 160 тысяч за сбитую на обочине женщину

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Житель Самарской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоящую на обочине пешехода. В результате столкновения женщине был причинен тяжкий вред здоровью, а из-за полученных травм позвоночника и берцовых костей она на длительное время была госпитализирована. Суд признал водителя, совершившего наезд на пешехода, виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 264 УК РФ, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Также его обязали компенсировать пострадавшей моральный вред.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Шигонского района Самарской области. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

За неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17,5 тысяч рублей. Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и обращено взыскание на получаемые им доходы.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред в размере почти 160 тысяч рублей компенсирован.