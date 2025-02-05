Житель Самарской области за пьяную езду лишился машины

185

Житель Самарской области, ранее управляя автомобилем «LADA 4X4» в нетрезвом виде, решением суда был привлечён к административной ответственности. Однако это не послужило для него уроком и он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз автолюбителя привлекли к уголовной ответственности.

Суд принял решение о конфискации в доход государства принадлежащей правонарушителю машины.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области. Сотрудники органов принудительного исполнения возбудили в отношении правонарушителя исполнительное производство. Автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.