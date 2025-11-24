Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения имущества организации

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения имущества организации

24 ноября 2025 11:17
163
Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения принадлежащего организации имущества.

Как позднее было установлено, мужчина похитил несколько видеокамер, прибор ночного видения, тепловизор, радиостанции, металлоискатель, бензиновый генератор и другую электронику.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами Самарской области в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества и об обращении взыскания на имеющиеся на его счетах денежные средства.
В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер уголовный штраф был взыскан в полном объеме.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
24 ноября 2025, 12:00
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
В период проведения акции судебные приставы выйдут на вокзалы и аэропорты, посетят учебные заведения и предприятия. Продлится акция до 19 декабря. Общество
144
Судебные приставы добились демонтажа ритуального павильона в Тольятти
21 ноября 2025, 13:34
Судебные приставы добились демонтажа ритуального павильона в Тольятти
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о последствия неисполнения судебного решения и установил срок для... Происшествия
601
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
20 ноября 2025, 17:28
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава. Общество
1953
В центре внимания
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
Весь список