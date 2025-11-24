Житель Самарской области, являясь начальником охраны, систематически совершал хищения имущества организации

163

Как позднее было установлено, мужчина похитил несколько видеокамер, прибор ночного видения, тепловизор, радиостанции, металлоискатель, бензиновый генератор и другую электронику.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в присвоении чужого имущества и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами Самарской области в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества и об обращении взыскания на имеющиеся на его счетах денежные средства.

В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер уголовный штраф был взыскан в полном объеме.