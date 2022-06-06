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Житель Отрадного за неуплату административного штрафа проведет 20 часов на обязательных работах

6 июня 2022 13:54
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Житель Отрадного за неуплату административного штрафа проведет 20 часов на обязательных работах

Житель г. Отрадного, употребивший наркотические вещества без назначения врача, обязан был пройти профилактическую диагностику. Уклонение от медицинского осмотра обернулось для мужчины административным штрафом, неуплата которого повлекла наказание в виде обязательных работ. 

Житель Самарской области отказался от прохождения профилактических мероприятий, связанных с установлением и лечением наркотической зависимости. В результате в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Назначенный административный штраф в размере 4 тысяч рублей мужчина решил не оплачивать. 

В результате исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Отрадного. Сотрудники Службы неоднократно предупреждали должника об обязании исполнения решения суда и применении к нему мер принудительного характера. Однако возможностью оплатить штраф мужчина не воспользовался и судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Теперь должнику придется не только оплатить штраф, но и провести 20 часов на обязательных работах, занимаясь благоустройством города. 

Теги: Судебные приставы

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