Житель Отрадного за неуплату административного штрафа проведет 20 часов на обязательных работах

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Житель г. Отрадного, употребивший наркотические вещества без назначения врача, обязан был пройти профилактическую диагностику. Уклонение от медицинского осмотра обернулось для мужчины административным штрафом, неуплата которого повлекла наказание в виде обязательных работ.

Житель Самарской области отказался от прохождения профилактических мероприятий, связанных с установлением и лечением наркотической зависимости. В результате в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Назначенный административный штраф в размере 4 тысяч рублей мужчина решил не оплачивать.

В результате исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Отрадного. Сотрудники Службы неоднократно предупреждали должника об обязании исполнения решения суда и применении к нему мер принудительного характера. Однако возможностью оплатить штраф мужчина не воспользовался и судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Теперь должнику придется не только оплатить штраф, но и провести 20 часов на обязательных работах, занимаясь благоустройством города.