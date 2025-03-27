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Житель Новокуйбышевска собрался стрелять из лука в росгвардейцев

27 марта 2025 09:58
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Житель Новокуйбышевска собрался стрелять из лука в росгвардейцев

В Новокуйбышевске суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего ранее не судимого мужчины, незаконно изготовившего и хранившего, без цели сбыта, наркотические средства, и применившего насилие в отношении представителя власти.

В феврале прошлого года в полицию поступил звонок от жителя города с просьбой о помощи. Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу ближайшие патрули и следственно-оперативную группу. Первыми в квартиру многоквартирного дома прибыли сотрудники Росгвардии. Постучав и представившись, росгвардейцы вошли в помещение, где в коридоре стоял мужчина с натянутой тетивой лука и стрелой, готовый выстрелить.

Правоохранители, соблюдая меры личной безопасности, предложили стрелку бросить оружие, и мужчина через приоткрытую дверь выдал стрелу, сопровождая свои действия нецензурной бранью. После чего сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Во время осмотра помещения полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли из холодильника полимерные пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета, тетрадь с записями о времени полива кустов, четыре саженца из горшков, два пакета с частями растений, самодельный бокс в виде тента с трубами и подсветкой.

Согласно заключению эксперта, представленные на исследование части растений и вещества являются коноплей и марихуаной, общей массой свыше 330 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе предварительного расследования злоумышленник пояснил, что четыре года назад решил выращивать коноплю у себя дома, чтобы получать наркотическое средство для личного потребления, поскольку еще с юности употреблял его путем курения. Сначала находил дикорастущую коноплю, а затем через Интернет заказал оборудование и занялся выращиванием дома. Наркотические средства он употреблял сам, никому их не продавал.

Новокуйбышевский городской суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, включая личность обвиняемого и характер совершенных им действий, назначил жителю Новокуйбышевска наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно и со штрафом 35 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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