Житель Красноярского района увеличил участок, установив забор на 80 см ближе к дороге, чем положено.

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В ходе проведения проверки соблюдения требований земельного законодательства администрацией Красноярского района Самарской области было установлено, что владелец участка в одном из ТСН возвел ограждение к дороге на 80 см ближе, чем положено. В связи с этим площадь его земельного участка увеличилась на 15 кв. м, а вот ширина внутреннего проезда уменьшилась.

Представители администрации обратились в суд с требованием обязать собственника забор демонтировать и занятый незаконно участок освободить. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области.



В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые сотрудником Службы меры побудили должника перенести забор на положенное место, освободив незаконно занятые квадратные метры.