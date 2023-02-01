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Житель Кошкинского района ответит за ругань в суде

1 февраля 2023 10:59
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Житель Кошкинского района ответит за ругань в суде

 Доставленный в суд житель Кошкинского района Самарской области, ожидая судебного заседания, громко выражал свое недовольство судебной системой в форме нецензурной брани и требовал немедленно позвать к нему судью. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов потребовал от посетителя немедленно прекратить нарушать общественный порядок и предупредил об административной ответственности, грозящей нарушителю.

Мужчина предупреждения судебного пристава проигнорировал и продолжил нецензурно выражать свое недовольство. За нарушение установленных в суде правил судебными приставами по ОУПДС в отношении гражданина был составлен в присутствии понятых административный протокол  по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Выражая несогласие с составленным протоколом, мужчина начал громко возмущаться и попытался нанести одному из судебных приставов по ОУПДС удар правой рукой, но сотрудником Службы его действия были пресечены. На правонарушителя были надеты наручники, а он сам передан прибывшим сотрудникам полиции.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что судебный приставов по ОУПДС является должностным лицом, в обязанности которого входит предупреждение и пресечение противоправных действий.

Теги: Судебные приставы

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