Житель Кошкинского района ответит за ругань в суде

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Доставленный в суд житель Кошкинского района Самарской области, ожидая судебного заседания, громко выражал свое недовольство судебной системой в форме нецензурной брани и требовал немедленно позвать к нему судью. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов потребовал от посетителя немедленно прекратить нарушать общественный порядок и предупредил об административной ответственности, грозящей нарушителю.

Мужчина предупреждения судебного пристава проигнорировал и продолжил нецензурно выражать свое недовольство. За нарушение установленных в суде правил судебными приставами по ОУПДС в отношении гражданина был составлен в присутствии понятых административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Выражая несогласие с составленным протоколом, мужчина начал громко возмущаться и попытался нанести одному из судебных приставов по ОУПДС удар правой рукой, но сотрудником Службы его действия были пресечены. На правонарушителя были надеты наручники, а он сам передан прибывшим сотрудникам полиции.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что судебный приставов по ОУПДС является должностным лицом, в обязанности которого входит предупреждение и пресечение противоправных действий.