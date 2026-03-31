Житель Кошкинского района ответит за отказ поехать с судебным приставом

Житель Кошкинского район, являясь должником по алиментам, всячески избегал встречи с судебным приставом. Сотрудником Службы было вынесено постановление о принудительном приводе алиментщика. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов выехал по месту предполагаемого нахождения должника.

Прибыв по адресу, сотрудник органов принудительного исполнения застал мужчину дома. Ознакомившись с постановлением, алиментщик сообщил, что никуда не поедет. Сотрудником Службы должнику были разъяснены последствия его уклонения от явки на прием и не исполнения своих обязательств перед ребенком. Также за воспрепятствование законной деятельности должностного лица судебным приставом по ОУПДС в отношении алиментщика был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

Осознав последствия дальнейшего отказа исполнить законные требования сотрудника Службы, мужчина вместе с ним проследовал в отделение судебных приставов Кошкинского района Самарской области.