В Тольятти в одном из защитных сооружений гражданской обороны отсутствовал необходимый запас лекарственных препаратов и медицинских изделий

В ходе проверки надзорными органами было установлено, что в одном из защитных сооружений гражданской обороны отсутствует необходимый запас лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые должны там находиться согласно принятым нормам. Суд обязал организацию устранить выявленные нарушения.

Исполнительный документ поступил на исполнение в одно из районных отделений судебных приставов г. Тольятти. На основании него судебным приставом было возбуждено исполнительное производство. Должника уведомили об этом и предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Однако организация к устранению нарушений не преступила.



В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также директора предприятия предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» в случае не устранения нарушений.

В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер организация устранила нарушения и снабдила защитное сооружение необходимым запасом лекарственных препаратов и медицинских изделий.