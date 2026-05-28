На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
В Самарской области полицейские и судебные приставы нашли 289 неплательщиков штрафов

149
В Самарской области полицейские и судебные приставы нашли 289 неплательщиков штрафов

Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина: «Подведены итоги мероприятия, прошедшего на территории региона с 18 по 22 мая текущего года совместно с территориальными подразделениями ГУ ФССП России по Самарской области».

Елена Геннадьевна пояснила, что основная цель мероприятия – принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами ОВД, а также выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных шарфов в установленный законом срок.  В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников.

Подполковник полиции отметила: «В ходе профилактического мероприятия проведено 108 рейдов по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам мероприятий исполнено 334 постановления, принудительно взыскано порядка 2,4 млн рублей. Некоторые нарушители привлечены к ответственности по нескольким протоколам, по итогам рассмотрения которых судьями гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».

Во время совместной работы на территории Самарской области полицейские и приставы установили тех, кто не оплатил несколько административных штрафов и не отреагировал на повестки. Полицейские провели разъяснительную работу среди должников. По адресам, где граждан не было дома, сотрудники органов внутренних дел оставили повестки с требованием о явке в отдел полиции. В отношении неплательщиков, разысканных в ходе рейдов, составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.

Так, в Автозаводском районе Тольятти мужчина 1979 года рождения не оплатил административный штраф за ранее совершенное распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Во время рейда сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили к судебным приставам. В отношении злостного неплательщика должностные лица полиции составили протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы, собранные полицейскими, наложил на правонарушителя наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. На такой же срок, по решению суда, лишился свободы ранее судимый житель Хворостянского района, который своевременно не оплатил штраф за несоблюдение административных ограничений.

В Красноглинском районе областного центра сотрудники полиции разыскали и привлекли к административной ответственности 34-летнего мужчину, который своевременно не оплатил штраф за проживание без паспорта. Мировой суд вынес постановление о назначении правонарушителю административного наказания в виде обязательных работ в количестве 20 часов.

Сотрудниками отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре составлено более 5 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении ранее судимой за кражи женщины 1985 года рождения за неоднократное уклонение от уплаты административных штрафов за несоблюдение административных ограничений и обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Мировым судьей по результатам рассмотрения составленных полицейскими протоколов правонарушителю назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

