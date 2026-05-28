Голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным

Центризбирком планирует сделать многодневным голосование по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и на совмещенных с ними кампаниях.

"Единый день голосования предполагается 20 сентября", - напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова на совещании с участием представителей политических партий. "Я хочу сказать, что мы с коллегой предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное, поскольку это запрос наших избирателей - так удобнее", - добавила глава Центризбиркома.

По ее словам, указ президента о назначении даты голосования на выборах в Госдуму может быть подписан с 1 по 21 июня.

Согласно действующему законодательству, в год проведения федеральных выборов длительность голосования определяет ЦИК: все выборы, совмещенные с ними, длятся столько же, сколько и думские. В остальное время регионы определяют длительность голосование на своей территории самостоятельно.

Напомним, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва, прямые выборы губернаторов в восьми регионах, еще в трех глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 регионов. А всего пройдет более 2200 кампаний разного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей, пишет РГ.