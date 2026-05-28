В Самаре продолжается сезонный покос травы

По 1 циклу работы проведены на территории 374,6 га, по 2 циклу (повторный покос) - 9,6 га. 28 мая работы запланированы по адресам (по погодным условиям):

ул. Калинина

10 квартал

11 квартал

ул. Банная от Московского шоссе до ул. Крестьянка

Проезд у Дома Культуры "Октябрь" от Красноглинского шоссе до ул. Крестьянка

1-й квартал от 4 квартала до 5 квартала

ул. Мичурина ул. от ул. Революционной до ул. Полевой

ул. Никитинская от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской

ул. Медицинская

ул. Жигулёвская от ул. Силовой до Московского шоссе

проезд по Московскому ш. от ул. 22 Партсъезда до ул. Советской Армии

ул. Дзержинского

Земеца от ул. Береговой до ул. Победы

Березовая Аллея от ул. Стара-Загора до проспекта Карла Маркса

ул. Елизарова от ул. Енисейской до ул. Победы

Карла Маркса проспект от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе

ул. Гвардейская от ул. Марии Авейде до ул. Алма-Атинской

ул. Дальневосточная от ул. Елизарова до ул. Алма-Атинской

ул. Марии Авейде от ул. Елизарова до ул. Олимпийской

Металлистов от ул. Ставропольской до тупика

ул. Путейская от ул. Енисейской до ул. Дальневосточной

ул. Республиканская от ул. Марии Авейде до ул. Алма - Атинской,29

ул. Севастопольская от Юных Пионеров до ул. Физкультурной

ул. Свободы от проспекта Кирова до ул. Алма - Атинской

ул. Советская от ул. Енисейской до проспекта Металлургов и ул. Нагорной до ул. Черемшанской

ул. Строителей от ул. Енисейской до станции "Средневолжская"

ул. Строителей от ул. Енисейской до тупика (забора)

ул. Юбилейная от ул. Физкультурной до Кротовского пер.

ул. Юбилейная от ул. Победы до проспекта Юных Пионеров

ул. Ленинская от ул. Льва Толстого до ул. Венцека

ул. Ленинская от ул. Венцека до тупика

ул. Садовая от ул. Льва Толстого до ул. Венцека

ул. Садовая от ул. Венцека до тупика