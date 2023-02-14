Житель Безенчукского района пытался пройти с ножом в здание суда

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Житель Безенчукского района Самарской области пытался пройти в здание суда, спрятав в сумке запрещенный предмет. Свой визит мужчина объяснил необходимостью задать личные вопросы должностному лицу.

Местному жителю, явившемуся в судебный участок мирового суда, перед осмотром на посту было предложено выложить имеющиеся металлические предметы. Мужчина категорически заявил, что таких не имеет. В ходе осмотра судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обнаружил у гражданина нож длинной 9 см, спрятанный в сумке. Предмет, запрещенный к проносу, был изъят.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Благодаря добросовестному выполнению должностных обязанностей, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета в здание суда.