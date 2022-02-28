Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин

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Мужчина в результате перепланировки квартиры под магазин повредил фасад многоквартирного дома, прорубив дверной проем запрещенными согласно проектной документации кувалдой и отбойными молотками. Было также установлено, что описание по переоборудованию помещения не соответствует проектно-сметной документации. Вместо демонтажа оконного участка предприимчивый мужчина прорубил дверной проем в несущей панельной стене, что привело к трещинам на цокольном блоке.

Жители дома, понимая, что строительные работы могут стать причиной новых повреждений многоквартирного помещения, обратились с заявлением в суд об обязании молодого человека провести капитальный ремонт поврежденной в ходе ремонта стены. Суд, рассмотрев документы, обязал молодого предпринимателя переоборудовать квартиру в прежнее состояние. Однако мужчина не торопился отказываться от задуманного. В установленный законом срок решение суда он не исполнил, в связи с чем соответствующие документы были переданы в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

Должник был уведомлен о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и мерах принудительного исполнения, которые могут быть применены к нему в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ. Однако и после этих доводов мужчина продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении молодого человека были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Комплекс мер, примененных судебным приставом, образумил должника. Молодой человек привел квартиру в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.