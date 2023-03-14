Задержанный росгвардейцами из-за бытового конфликта тольяттинец числился в федеральном розыске

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Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Юбилейной между сожителями произошел конфликт. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

На месте происшествия к патрульным за помощью обратилась женщина 1973 года рождения в окровавленной одежде. Она пояснила, что в ходе ссоры сожитель избил ее табуретом и скрылся.

Росгвардейцы оказали пострадавшей первую помощь и вызвали на место происшествия медиков. Доложив о произошедшем дежурному и передав женщину «скорой помощи», патрульные начали поиски предполагаемого злоумышленника.

Спустя несколько минут стражи правопорядка задержали местного жителя 1988 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его одежда и руки были в пятнах бурого цвета, похожих на кровь. Проверив личность мужчины по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что он скрылся от суда и находится в федеральном розыске.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного для дальнейшего разбирательства.