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Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

24 августа 2022 09:00
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Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области.

Визит силовиков в квартиру Ройзмана попал на видео. На кадрах группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией и просит открыть. Затем они быстро проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Силовики подходят к двери, готовят болгарку, чтобы ее вскрыть, но Ройзман открывает им сам. Сопровождавшая силовиков девушка зачитывает ему вменяемые обвинения.

Вскоре после прихода силовиков, Ройзман выглянул из окна и сказал журналистам: «280-я статья, часть третья, дело в Москве», передает местное издание E1.

Теги: Уголовное дело

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