За сутки в Хворостянском районе ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади более 2300 кв. м

201

Благодаря оперативным действиям дежурного караула дальнейшее распространение огня было пресечено.



16 апреля для дежурного караула пожарно-спасательной части № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» стало поистине жарким.

Первое сообщение о возгорании сухой травы в Хворостянском районе - в километре северо-восточнее поселка Масленникова нашим огнеборцам поступило в 11:04.

К месту вызова оперативно направился расчет пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45. На помощь коллегам выдвинулись и огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 44 – соседнего Безенчукского района.

Огонь захватил порядка 1500 квадратных метров.

Совместными слаженными действиями нашим специалистам удалось ликвидировать открытое горение в 13:40.

Буквально через час в 121 пожарно-спасательную часть 45 Отряда поступил новый вызов.

Сухая трава горела теперь на улице Хлебной станции Чагра.

И наши огнеборцы вновь выехали на пожар, площадь которого составила 25 квадратных метров. Практически 20 минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

В 19:35 в указанное пожарно-спасательное подразделение поступает еще одно сообщение - в 1,5 километрах западнее села Михайло-Лебяжье горит сухая трава на площади 800 квадратных метров.

С этим пожаром дежурный караул справился также оперативно.



Всего в тушение пожаров принимали участие 16 человек личного состава и 4 единицы основной пожарной техники, были поданы 4 ствола «Б», работали 6 ранцевых лесных огнетушителя.

В результате пожаров погибших и пострадавших, нет.

Причина пожаров устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"