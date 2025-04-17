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За сутки в Хворостянском районе ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади более 2300 кв. м

17 апреля 2025 21:06
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За сутки в Хворостянском районе ликвидировали возгорание сухой травы на общей площади более 2300 кв. м

Благодаря оперативным действиям дежурного караула дальнейшее распространение огня было пресечено.

16 апреля для дежурного караула пожарно-спасательной части № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» стало поистине жарким.
Первое сообщение о возгорании сухой травы в Хворостянском районе - в километре северо-восточнее поселка Масленникова нашим огнеборцам поступило в 11:04.
К месту вызова оперативно направился расчет пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45. На помощь коллегам выдвинулись и огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 44 – соседнего Безенчукского района.
Огонь захватил порядка 1500 квадратных метров.
Совместными слаженными действиями нашим специалистам удалось ликвидировать открытое горение в 13:40.
Буквально через час в 121 пожарно-спасательную часть 45 Отряда поступил новый вызов.
Сухая трава горела теперь на улице Хлебной станции Чагра.
И наши огнеборцы вновь выехали на пожар, площадь которого составила 25 квадратных метров. Практически 20 минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В 19:35 в указанное пожарно-спасательное подразделение поступает еще одно сообщение - в 1,5 километрах западнее села Михайло-Лебяжье горит сухая трава на площади 800 квадратных метров.
С этим пожаром дежурный караул справился также оперативно.

Всего в тушение пожаров принимали участие 16 человек личного состава и 4 единицы основной пожарной техники, были поданы 4 ствола «Б», работали 6 ранцевых лесных огнетушителя.
В результате пожаров погибших и пострадавших, нет.
Причина пожаров устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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