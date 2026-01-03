Я нашел ошибку
Ограничение действует до 4 января, 10:00. Срок может быть продлён, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.
Ограничено движение транспорта на М-5 «Урал» с 1111 км по 1144 км
Ориентировочное время окончания ограничения движения 10.00, 4 января.
Ограничено движение маршрутного и грузового транспорта на М-5 «Урал» с 1034 км по 1194 км
В том числе горел автосервис на площади 100 кв.м в Кировском районе Самары.
За прошедшие сутки в Самарской области ликвидированы 11 пожаров
Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой
Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения.
«Полицейский Дед Мороз» пришел в гости к воспитанникам социально-реабилитационных центров региона
Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.
За год в регионе обновили более 150 объектов здравоохранения
Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.
Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности.
4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы
За прошедшие сутки в Самарской области ликвидированы 11 пожаров

133
В том числе горел автосервис на площади 100 кв.м в Кировском районе Самары.

За прошедшие сутки на территории Самарской области ликвидированы 11 пожаров, в том числе:

- загорание автосервиса на площади 100 кв.м в Кировском районе г. Самары.
- загорание неэксплуатируемого строения на площади 100 кв.м в Кировском районе г. Самары.
- загорание склада аттракциона на площади 50 кв.м в Промышленном районе г. Самары.
- загорание домашних вещей в квартире на площади 10 кв.м в Кировском районе г. Самары. Спасены 5 человек, эвакуированы 25 человек.
- загорание домашних вещей в квартире на площади 50 кв.м в г.о. Новокуйбышевск. Спасены 7 человек, эвакуированы 15 человек.
- загорание бани на площади 20 кв.м в с. Новый Буян м.р. Красноярский.
- загорание бани и хозпостроек на площади 50 кв.м в с. Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 3 раза.

На водных объектах происшествий не произошло.

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

