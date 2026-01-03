За прошедшие сутки в Самарской области ликвидированы 11 пожаров

За прошедшие сутки на территории Самарской области ликвидированы 11 пожаров, в том числе:



- загорание автосервиса на площади 100 кв.м в Кировском районе г. Самары.

- загорание неэксплуатируемого строения на площади 100 кв.м в Кировском районе г. Самары.

- загорание склада аттракциона на площади 50 кв.м в Промышленном районе г. Самары.

- загорание домашних вещей в квартире на площади 10 кв.м в Кировском районе г. Самары. Спасены 5 человек, эвакуированы 25 человек.

- загорание домашних вещей в квартире на площади 50 кв.м в г.о. Новокуйбышевск. Спасены 7 человек, эвакуированы 15 человек.

- загорание бани на площади 20 кв.м в с. Новый Буян м.р. Красноярский.

- загорание бани и хозпостроек на площади 50 кв.м в с. Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский.



Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 3 раза.



На водных объектах происшествий не произошло.



Фото: ГУ МЧС СО