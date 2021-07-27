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За прошедшие сутки в регионе спасатели 29 раз привлекались к ликвидации пожаров

27 июля 2021 14:59
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5 из которых зарегистрировано в жилом секторе. 11 пожаров произошло в результате палов сухой травы.

За минувшие сутки в регионе пожарно-спасательные подразделения 29 раз привлекались к ликвидации пожаров, 5 из которых зарегистрировано в жилом секторе. 11 пожаров произошло в результате палов сухой травы.

Частный дом горел в Ставропольском районе, дачный домик - в Сызрани, частные бани – в Ставропольском и Приволжском районах. К счастью, обошлось без пострадавших.

МЧС Самарской области, в очередной раз, напоминает каждому владельцу индивидуального жилого дома о необходимости знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Содержание территории:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

В большинстве случаев, в данный период времени пожары возникают из-за неконтролируемого отжига прошлогодней травы, сельскохозяйственного пала, не затушенного костра, брошенного окурка.

Содержание зданий:

- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

При эксплуатации бани:

особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:  облМЧС

Теги: ликвидация пожаров спасатели

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