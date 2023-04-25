За крупный долг судебные приставы Самары арестовали у предприятия грузовик

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В ходе рейдового мероприятия судебные приставы г. Самары арестовали у одного из предприятий города грузовой автомобиль. Причиной послужила имеющаяся задолженность в 800 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.

Руководство предприятия, занимающегося уборкой городских улиц, своевременно не оплатило штрафы, назначенные за нарушение правил дорожного движения. Сумма долга организации составила свыше 800 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании многотысячной задолженности поступили в Межрайонное отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре.

После возбуждения исполнительных производств в установленный законом добровольный срок организация финансовые обязательства не выполнила. Судебным приставам удалось заставить должника «выйти из тени». В рамках рейда «Дорожный пристав» был установлен грузовой автомобиль, принадлежащий предприятию. С целью побуждения должника к фактическому погашению задолженности судебный пристав составил акт описи и ареста имущества.

Через пару дней руководство самарской организации погасило задолженность в размере 801 тысячи рублей. Арест с транспортного средства предприятия был снят, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.