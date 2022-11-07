За долг по налогам в 43 миллиона рублей у самарца арестовали дорогостоящий автомобиль

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В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре на исполнении находится исполнительное производство о взыскании налогов с должника-организации. Сумма задолженности по исполнительному производству составила 43 миллиона рублей.

Несмотря на то, что должник был проинформирован о последствиях неоплаты задолженности, погашать ее он не спешил. Из полученных ответов судебный пристав-исполнитель узнал, что в собственности у фирмы имеется дорогостоящий автомобиль. Однако его место положения компания скрывала. В ходе розыскных мероприятий «Jaguar» был установлен.

Сотрудниками Службы совершен выход по месту нахождения имущества должника-организации. Судебным приставом составлен акт описи и ареста дорогостоящей иномарки. Владельца предупредили, что у него есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае, если организация долг не оплатит, то арестованное имущество будет оценено и выставлено на торги.