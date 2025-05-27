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В Сызранском районе столкнулись  Ford Focus и большегруз Mercedes, погибли три человека

27 мая 2025 17:37
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Полицейские работают на месте ДТП.

ГУ МВД сообщает: Полицейские работают на месте дорожной аварии в Сызранском районе. Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 27 мая, в 14:40 в Сызранском районе на федеральной трассе М-5 «Урал» на 897 км, произошло столкновение автомобиля Ford Focus и большегруза Mercedes в составе с полуприцепом.

В результате происшествия погибли водитель 1994 г.р. и пассажиры транспортного средства Ford Focus – женщины 1946 г.р. и 1966 г.р.

На месте работают сотрудники ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

Теги: ДТП

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