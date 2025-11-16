Я нашел ошибку
Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты.
В Самаре ушла из жизни президент клуба «Отечество» Валентина Воронова 
Сенатор отметил, что за последние несколько лет существенно возросло количество владельцев, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир.
Сенатор предложил  подтверждать дееспособность продавцов квартир старше 60 лет
Оба водителя доставлены в медицинское учреждение.
В Похвистневском районе на перекрестке автодороги "Самара-Бугуруслан-Яблоня" столкнулись две легковушки
Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря.
Тольяттинка Мария Калугина отобралась в финал Кубка России среди девушек до 15 лет
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован.
В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор
В МВД подчеркнули, что сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о соцвыплатах и не запрашивают личные данные по телефону.
МВД: мошенники выманивают данные россиян под видом выплат ветеранам труда
Ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину.
Ночью и днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается гололед
Это первая поездка коллектива Малого театра в Самару в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.
В Самаре  состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России
В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор

16 ноября 2025 16:09
133
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован.

15 ноября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало одиннадцать человек, среди которых один является несовершеннолетним. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 415 нарушений ПДД РФ, в том числе 63 нарушения светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 20 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Советском районе Самары. В 23:15 19-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по ул. Дыбенко со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Запорожской.

В пути следования, напротив дома №121А, допустил наезд на припаркованный грузовик ГАЗ Луидор, который от удара отбросило на металлическое ограждение.

Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

