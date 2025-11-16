В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор

133

15 ноября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало одиннадцать человек, среди которых один является несовершеннолетним. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 415 нарушений ПДД РФ, в том числе 63 нарушения светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 20 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Советском районе Самары. В 23:15 19-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по ул. Дыбенко со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Запорожской.

В пути следования, напротив дома №121А, допустил наезд на припаркованный грузовик ГАЗ Луидор, который от удара отбросило на металлическое ограждение.

Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО