Возле здания УК в подмосковном Щелково женщина дважды переехала на автомобиле местную жительницу, недовольную работой подрядной организации

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Возле здания управляющей компании в подмосковном Щелково женщина дважды переехала на автомобиле местную жительницу, недовольную работой подрядной организации. Инцидент произошел днем во вторник 17 октября. Сейчас пострадавшая находится в больнице с переломом ног. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Местные жители пришли выразить недовольство качеством коммунальных услуг к зданию управляющей компании. Поводом для жалоб послужили отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов.

Позднее на место приехало местное телевидение. Не желая вести дальнейшую беседу под объективом камер, водитель села в машину Audi и попыталась скрыться. Жители пытались ее остановить, перегородив дорогу. Но женщина продолжила движение, сбив стоявшую позади иномарки местную жительницу.

На кадрах видно, как водитель переезжает лежащую на земле молодую женщину.

«Она сначала вперед как бы поехала, о бордюр ударилась и сразу начала назад сдавать. Люди начали разбегаться, но она всё равно зацепила колесом, переехала, а потом еще вперед ее переехала», — сказала одна из присутствующих.

Участница конфликта в Щелково получила травмы ног

Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. Изначально сообщалось, что у пострадавшей, предположительно, произошел тяжелый перелом ног.

По уточненным данным «Известий», у женщины диагностировали закрытый перелом правого голеностопного сустава и правой стопы.

Пострадавшая работает санитаркой Щелковской больницы. В настоящее время 39-летняя женщина находится в больнице. Ей нельзя ходить, также после травмы у нее сильная головная боль.

Однако она нашла в себе силы пообщаться с журналистами и рассказать, что произошло.

По ее словам, УК игнорирует проблемы местных жителей уже на протяжении пяти лет. А когда толпа недовольных жильцов пришла к зданию, чтобы разобраться с вопросом о проведенном в домах ремонте, сотрудники организации забаррикадировались в кабинете.

«Я пять лет с ними воюю, хожу, у меня заявки каждый день... У меня дыра в стене. И отопления, и горячей воды у нас нет», — сказала пострадавшая.

Глава управляющей компании признал, что проблемы c отоплением, действительно, есть. Однако в случившемся, по его мнению, виноваты обе стороны.

С его слов, водитель запаниковала, поскольку пыталась убежать от толпы. В окна ее машины стучали несколько человек, а одна из жительниц ударила ее по лицу, сообщил он RT. Также он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что водитель Audi является работницей УК. Он заявил, что она никогда не работала в управляющей компании, и жители приняли ее за сотрудницу организации ошибочно.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото: freepik.com