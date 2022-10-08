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Возгорание топливной цистерны произошло на Крымском мосту

8 октября 2022 10:09
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Возгорание топливной цистерны произошло на Крымском мосту

Возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту в субботу, 8 октября. О деталях рассказали ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

В организации добавили, что локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

Подробности пожара также раскрыл советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, цистерна с топливом, по предварительным данным, загорелась на одном из участков моста.

"Предварительно, горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - Олег Крючков, советник главы Крыма

Уточняется, что один из вагонов товарного поезда, который шел из Тамани в Керчь, загорелся в районе 6:00 утра. О причинах возгорания и пострадавших не сообщалось.

По информации советника Крыма, паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия.

Ранее пресс-службу дорожного управления «Тамань» сообщила, что движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено. «Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, все службы работают слаженно, пишет Лента.

Теги: Пожар

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