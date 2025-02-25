Восемь жителей Самарской области участвовали в создании канала наркоторговли

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Центральному военному округу, задокументирована причастность восьмерых жителей региона, граждан РФ, к созданию преступного сообщества по организации канала незаконного сбыта наркотических средств.

Установлено, что в конце 2018 года один из вышеуказанных лиц, желая незаконно обогатиться, зарегистрировал интернет-магазин по продаже различных наркотических средств и психотропных веществ. В дальнейшем вышеупомянутый гражданин начал активные действия по подбору участников преступного сообщества, а именно: на странице своего интернет-магазина разместил в открытом доступе сообщение, в котором предлагалось за материальное вознаграждение осуществлять производство, перевозку, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

В декабре 2019 года сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с УНК УМВД России по Самарской области злоумышленники задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято 7,5 кг наркотического средства мефедрон, 0,5 кг наркотического средства каннабис (марихуана).

На основе переданных результатов оперативно-розыскной деятельности

Вторым военным следственным отделом ВСУ СК России по ЦВО в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем», ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Все восемь фигурантов признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 19 лет

с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима.

19 февраля 2025 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Апелляционного военного суда (г.о. Власиха, Московская область) приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.