Волжские огнеборцы ликвидировали 2 пожара площадью 1000 кв. метров

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Вчера в 11:07 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке Рощинский горит сухая трава. На место происшествия была направлена пожарно-спасательная часть № 128 Отряда №46. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 500 квадратных метров. Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б». Локализация пожара была объявлена в 11:54, ликвидация открытого горения в 11:57.

В 12:35 вновь поступило сообщение о том, что в поселке Самарский горит сухая трава. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные части № № 128 и 78 Отряда № 46. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 500 квадратных метров. Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б». Локализация пожара была объявлена в 12:53, ликвидация открытого горения в 13:00.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"