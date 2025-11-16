Во время пожара на улице Никитинской в Самаре погиб 89-летний мужчина

48

ЧП произошло в субботу, 15 ноября. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в Железнодорожном районе Самары на улице Никитинской, 4в загорелся частично расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров.



Информация об этом поступила в 13:10, в 14:56 его локализовали, а в 15:58 полностью ликвидировали. На время тушения перекрывали улицу Льва Толстого, а маршруты общественного транспорта пускали в объезд.



На месте работали 46 специалистов на 11 единицах техники. Известно, что в пожаре погиб 89-летний мужчина. Причины происшествия устанавливаются.

Источник: СОВА