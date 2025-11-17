В Самаре произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе на 18-м километре Московского шоссе

140

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, вечером 17 ноября произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе на 18-м километре Московского шоссе, 23 в Самаре. Там загорелся кондиционер под навесным потолком в магазине на третьем этаже. Огонь охватил территорию площадью 1 квадратный метр.



Информация о пожаре поступила в 20:37, в 21:24 – его полностью потушили.



На месте работал 21 специалист на 6 единицах техники.



Погибших и пострадавших нет.

Из ТРК успели эвакуировать 200 человек, 60 из них дети.



Причины возгорания устанавливаются.

Источник: СОВА