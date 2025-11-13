Огнеборцы МЧС СО спасли пятерых человек на пожаре в Самаре из-за загоревшегося wi-fi - роутера 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
За 35 лет спецподразделение не раз доказывало свою готовность встать на защиту закона и порядка.
Спецподразделение «Мангуст» УФСИН СО отмечает 35-летие
Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 
Меры поддержки помогают молодым специалистам строить карьеру и создавать семьи.
В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу
Штраф для должностного лица составил 30 тыс. рублей, для юрлица — 300 тыс. рублей.
Минприроды СО оштрафовало компанию на 330 тысяч рублей за загрязнение недр в Ставропольском районе
Компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран.
Три компании Самарской области представили свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ - 2025»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Огнеборцы МЧС СО спасли пятерых человек на пожаре в Самаре из-за загоревшегося wi-fi - роутера 

13 ноября 2025 15:48
189
Для тушения пожара привлекались 19 человек и 5 единиц техники.

На улице Гагарина в Советском районе Самары произошел пожар в квартире многоэтажного дома.

Почувствовав запах гари и обнаружив задымление, 18 - летний сын хозяев квартиры, находившийся в этот момент дома, вызвал пожарных и покинул помещение.

Прибывшие на место вызова огнеборцы 2, 4 и 9 пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов с верхних этажей. Пятерых человек вывели на улицу в кислородных масках. Одной из спасенных потребовалась медицинская помощь. 78 - летняя женщина надышалась дымом до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Для тушения пожара привлекались 19 человек и 5 единиц техники.

Предварительно установлено,что причиной пожара стал wi-fi - роутер, который был установлен в коридоре квартиры.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электротехники. Проверяйте состояние проводов, особенно там, где они могут повредиться. Убедитесь, что вилка не нагревается. Проверьте розетку,к которой подключен прибор. Отключайте все электроприборы перед сном или покидая дом. 

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз.
10 октября 2025, 21:20
С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз. Происшествия
1061
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники.
03 октября 2025, 19:43
В Самаре на Смышляевском шоссе загорелась несанкционированная свалка
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники. Происшествия
1368
К ликвидации пожара незамедлительно приступили силы ведомственной пожарной части учреждения совместно с подразделениями МЧС России.
02 октября 2025, 15:20
На территории ИК № 6 УФСИН СО произошло возгорание в неэксплуатируемом помещении цеха № 3
К ликвидации пожара незамедлительно приступили силы ведомственной пожарной части учреждения совместно с подразделениями МЧС России. Происшествия
1045
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
227
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
628
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
493
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
544
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
483
Весь список