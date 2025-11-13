Огнеборцы МЧС СО спасли пятерых человек на пожаре в Самаре из-за загоревшегося wi-fi - роутера 

189

На улице Гагарина в Советском районе Самары произошел пожар в квартире многоэтажного дома.

Почувствовав запах гари и обнаружив задымление, 18 - летний сын хозяев квартиры, находившийся в этот момент дома, вызвал пожарных и покинул помещение.

Прибывшие на место вызова огнеборцы 2, 4 и 9 пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов с верхних этажей. Пятерых человек вывели на улицу в кислородных масках. Одной из спасенных потребовалась медицинская помощь. 78 - летняя женщина надышалась дымом до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Для тушения пожара привлекались 19 человек и 5 единиц техники.

Предварительно установлено,что причиной пожара стал wi-fi - роутер, который был установлен в коридоре квартиры.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электротехники. Проверяйте состояние проводов, особенно там, где они могут повредиться. Убедитесь, что вилка не нагревается. Проверьте розетку,к которой подключен прибор. Отключайте все электроприборы перед сном или покидая дом.

Фото: ГУ МЧС СО