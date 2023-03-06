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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Владелец тольяттинского кафе самовольно сделал врезки

6 марта 2023 10:30
169
Владелец тольяттинского кафе самовольно сделал врезки

Судебные приставы г. Тольятти побудили владельца тайм-кафе вернуть помещениям, находящимся на цокольных этажах многоквартирного дома,  прежний вид.

Житель г. Тольятти решил открыть на минусовом этаже многоквартирного дома тайм-кафе. Путем врезки в общедомовые стояки мужчина обустроил в нежилом помещении канализацию и холодное водоснабжение. Самовольно произведенная перепланировка  повлекла за собой уменьшение общего имущества многоквартирного дома и нарушила права других собственников. В результате администрация
 г.о. Тольятти обратилась в суд с требованием к мужчине вернуть нежилое помещение в прежнее состояние. Суд требование удовлетворил. 

Судебный пристав-исполнитель сообщил должнику о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о последствиях неисполнения решения суда. Сотрудник Службы установил срок для исполнения требований, однако мужчина не вернул помещение в прежнее состояние. В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате применения мер принудительного воздействия нежилое помещение было возвращено в прежнее состояние, врезки ликвидированы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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