Главные новости:
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
Инспектор имеет право потребовать предъявить документ без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности.
За отказ снять обложку с прав водителям грозит штраф
Водитель легкового автомобиля с места ДТП госпитализирован.
В Похвистневском районе на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» столкнулись ВАЗ2115 и КАМАЗ
Учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них компетентные ответы.
Полицейские и общественники региона провели экскурсию для учащихся полицейского класса
В связи с проведением спортивного мероприятия.
Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их
Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В Кировском районе Самары в ДТП пострадала  19-летняя девушка

3 ноября 2025 10:43
169
С места ДТП девушка госпитализирована.

2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 425 нарушений ПДД РФ, в том числе 36 фактов незаконной «тонировки» и 21 – управления ТС с признаками опьянения.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Кировском районе Самары, в 22:15, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по ул. Воеводина со стороны ул. Металлургическая в направлении Зубчаниновского шоссе. 

В пути следования возле дома №45 нарушил правила расположения т/с на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Kia Optima под управлением 32-летнего водителя.

Пассажир отечественного транспортного средства – 19-летняя девушка с места ДТП госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.
02 ноября 2025, 15:18
Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
473
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
01 ноября 2025, 11:53
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда. Происшествия
582
На пересечении Московского шоссе и улицы Революционной полицейские работают на месте ДТП 
01 ноября 2025, 10:08
В Самаре пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте и погибла под колесами иномарки
В Самаре пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте и погибла под колесами иномарки Происшествия
585
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
698
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
593
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1381
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
746
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
631
Весь список