В Кировском районе Самары в ДТП пострадала  19-летняя девушка

2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 425 нарушений ПДД РФ, в том числе 36 фактов незаконной «тонировки» и 21 – управления ТС с признаками опьянения.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Кировском районе Самары, в 22:15, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по ул. Воеводина со стороны ул. Металлургическая в направлении Зубчаниновского шоссе.

В пути следования возле дома №45 нарушил правила расположения т/с на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Kia Optima под управлением 32-летнего водителя.

Пассажир отечественного транспортного средства – 19-летняя девушка с места ДТП госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО