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В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»

7 июня 2024 13:44
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В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»

В апреле текущего год в дежурную часть отдела полиции О МВД России по г. Жигулёвску поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина управляя автомобилем «Лада Калина», неподалеку от детской площадки расположенной по улице Энергетиков не справился с управлением и допустил наезд на бордюр.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли по указанному адресу выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результаты освидетельствования показали наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,219 мг/л, что превышает допустимые показатели в несколько раз. В ходе проверки выяснилось, что безработный местный житель 1986 года рождения в апреле текущего года подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В отношении злостного нарушителя ПДД составлен административный протокол по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения».

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. По решению суда автомобиль изъят и на него наложен арест.

 

Теги: БДД

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