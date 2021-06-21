В Жигулевске ликвидировали свалку бытовых отходов

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Земельный участок в 400 кв. м. в одном из районов г. Жигулевска превратился в свалку твердых коммунальных отходов. Один из жителей города пожаловался на мусор в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Ведомство в свою очередь обратилось в суд, который вынес решение обязать администрацию провести мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов. В отделении судебных приставов г. Жигулевска было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебными приставами должник-организация был предупрежден о последствиях неисполнения решения суда в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Для ликвидации свалки был установлен срок, нарушение которого могло привести к применению мер принудительного воздействия.

Не желая нарушать срок для исполнения судебного решения, должник полностью освободил земельный участок в 400 кв.м от бытовых отходов. Решение суда исполнено в полном объеме. Природная среда восстановлена.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.