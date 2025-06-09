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В Жигулевске 80-летний водитель сбил 9-летнюю девочку на самокате

9 июня 2025 13:08
103
В Жигулевске 80-летний водитель сбил 9-летнюю девочку на самокате

8 июня на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шесть человек, из которых двое – несовершеннолетние. 

В Жигулевске полицейские установили, что в 18:20 час. 80-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21043, двигался по проезду со стороны улицы Энергетиков с левым поворотом на улицу Никитина в направлении 2-го Промышленного проезда.  В пути следования, возле дома № 16 по улице Никитина, допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. Пешеход госпитализирована.  

Теги: ДТП

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